انت الأن تتابع خبر خلعت البتاع لهذا السبب.. اقوى مشهد محذوف من العرض من فيلم أصحاب ولا عز بطولة مني ذكي بسبب ما حدث منها خلف الكاميرا..والمخرج في ذهول مما فعلت والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الفنانه الجميله منى زكي بالرد على انتقادات الموجهه اليها خلال حجمها اصحاب الاعزاء والذي حاز على عده مشاهدات كبيره جدا على منصه نتفليكس والذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا جدا.

وظهرت الفنانة مني زكي في مشهد قوي للغاية جعلت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تجعلها في محل انتقادات لاذعة وواسعة بسبب ما فعلته مني زكي في فيلم اصحاب ولا اعزاء والذي قامت فيه بخلع ملابسها الداخلية.

حقق الفيلم اصحاب ولا اعزاء مبالغ عالية جدا وحققت الفنانة مني زكي ما يقارب من 20 مليون جنيه الامر الذي جعل الجميع ينتقد مني زكي.

الي جانب العبارة والالفاظ الخارجه التي جائت في هذا الفيلم الذي طالب عدد كبير جدا من المتابعين والجمهور وعلماء الي وقف هذا الفيلم الذي يعمل علي نشر الفساد وعدم الحياء داخل المجتمع المصري.