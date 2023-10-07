انت الان تتابع خبر الجديد شديد..اخت العروسه الصاروخ في وصلة رقص هزت الفرح بالاسود المفتوح علي البحري وما فعله احد المعازيم جعلها تصرخ .. ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عاده ما نشاهد العريس العروسه في قاعه الافراح ام ما يقومون بالفرحه والبهجه وتعد ليله من اسعد الليالي ولكن اذا خرجت على الاطار المالوف فهذا يعتبر من انواع التي لم نكن نعتاد عليها في حفلات الزفاف حيث قامت اخت العروسه جعلت من نفسها عرضه لانتقادات الكبيره جدا بسبب فستانها السواريه التي كانت ترديه حيث انتشر مقطع الفيديو بصوره كبيره جدا لفتاه من احد الافراح وهي اخت العروسه قامت بوصله رقص هزت الحاضرين داخل الفرح.

حيث كانت ترتدي اخت العروسه فستان سواريه من اللون الاسود المفتوح بدرجة كبيره جدا من جهه الصدر والذي اظهر بطريقه كبيره جدا وبدات ترقص اخت العروسه على احد الاغاني المشهوره جدا للفنان حمو بيكا وجعلت المعازيم يلتفون حولها نساء ورجال ينظرون اليها وليله جراءتها والى راسها وينظرون الى جسدها الرشيق للغايه وبدات ترقص بطريقه في غايه الروعه.

الفيديو متابعات كبيره جدا ومشاهدات كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعيه صفحات السوشيال ميديا والتي منهم من هو مؤيد لما قامت به اختي العروق ومنهم من قال انه شيء طبيعي وان فرحتها لاختها تجعلها تفعل اكثر من ذلك فيما قام بعض الاخر بانتقالها بسبب ملابسها التي كانت ترتديها واظهار جسدها بطريقه كبيره جدا.