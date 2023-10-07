بسبب فيديوهات سما المصري .. عريس عشريني يستعين بصديقه بليلة الدخلة .. طلب منه الدخول غرفة النوم بدل منه وحدثت الكارثه التي لم تكن بالحسبان.؟!

انت الان تتابع خبر عريس عشريني يستعين بصديقه بليلة الدخلة .. طلب منه الدخول غرفة النوم بدل منه وحدثت الكارثه التي لم تكن بالحسبان.؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت العروس لصدمة غير متوقعة في ليلة زفافها، وهي الليلة التي حلمت بها منذ الصغر. لم تكن تعلم أن الواقع سيكون مختلفا تماما عن الأحلام التي تخطط لها.

كما هو الحال مع أي فتاة أخرى، كانت تحلم بارتداء فستان أبيض في هذا اليوم الخاص. وعندما تحقق حلمها ووصلت إلى شقة الزوجية مع عريسها، حدثت مفاجأة غير متوقعة. قبل أن يدخلا غرفة النوم، رن هاتف العريس. أخرج الهاتف من جيبه وبدأ الرد على المكالمة. في هذه الأثناء، كانت العروس تنتظر بفارغ الصبر ليكملوا ليلتهم السعيدة.

بعد انتهاء المكالمة، دخل العريس إلى غرفة النوم وأخذ يمسك بيد زوجته. لكن بدا على وجهه علامات الإعياء والتعب، وكان يخفي وراءه قلقا وريبة. حاولت العروس تهدئته وإضفاء البهجة والسرور، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان.

فجأة، تعرضت العروس لصدمة كبيرة. اهتزت كل المشاعر أمام عينيها، وشعرت بحالة من الذعر عندما سمعت جرس الباب يرن. هرول العريس مسرعا نحو الباب، كأنه يعتبره طوق نجاة له.

اندفعت الدموع من عينيها، واندلعت في غضب مشوب بصرخات مكتومة. كانت تنعي حظها العاثر، حيث سيقوم صديق العريس بتولي دور العريس بدلا منه. ولكي يشعر العريس بالاستياء والعجز، قرر أن يتصرف بطبيعية بعد ذلك.

بدأت العروس في تلطيم وجهها، وصدرها مليئًا بالحزن على حظها العاثر. ولم يكن الزوج أكثر من شخص فقد كل أسمى معاني الرجولة والشهامة، واضطر إلى الاستعانة بصديقه في ليلة زفافه. وفجأة، أطلقت صرخة مدوية تكاد أن تجمع الجيران حولهما، وهددتهما بفضيحة كبيرة إذا لم ينصرف هذا الزوج الذي ارتعدت أنامله واستولت عليه رعشة شديدة، طالبًا من صديقه الانصراف. وفي حين قامت الزوجة بجمع بعض ملابسها وارتداء ثياب الحداد، توجهت إلى منزل عائلتها، تاركةً عش الزوجية وراءها.

استفاق الزوج من غيبوبته وبدأ يرتدي عباءة الشيطان، حيث هداه شيطانه إلى فكرة اعتقاده أنها ستنقذه من الفضيحة. وفي الصباح، توجه إلى قسم الشرطة وقام بتحرير محضر يتهم فيه زوجته بسرقة مبلغ كبير من المال وهروبها من المنزل.

تمكن رجال المباحث من القبض على الزوجة، وبدموع تحمل داخلها الألم والغصة، كشفت عن حقيقة الزوج. فقد استعان بصديقه في ليلة زفافها، وقررت ترك المنزل بعد أن طلبت الطلاق منه. ولكنه اتهمها بالسرقة في محاولة لتهديدها وعدم فضح أمره. وهكذا توجهت الزوجة إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، حيث قدمت دعوى للخلع من هذا الزوج الذي لم يكن أمينًا عليها، موضحة في دعواها مأساتها واستحالة العيش معه.