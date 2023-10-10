انت الأن تتابع خبر الأوضاع إتغيرت خلاص .. القشطة ملكة جمال لبنان سما المصري تشرح ليلة الدخلة على السرير ممنوع دخول الشباب ..صوت وصورة يا بخته !!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سما المصري (15 يوليو 1976)، واسمها الحقيقي سامية، هي راقصة مصرية وممثلة ومغنية، عملت في بدايتها كمذيعة بقناة المحور الفضائية بعد تخرجها من الجامعة لكنها تركت هذا المجال وتفرغت للعمل في المجال الفني

نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، للحظة تواجدها في السرير .

ونال الفيديو الذي نشرته سما المصري، إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعلوا معها بالعديد من التعليقات التي جاءت أغلبها بطريقة كوميدية ساخرة.