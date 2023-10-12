ركنت ملكة جمال لبنان سما المصري علي الرف.. القشطه طليقة الفيشاوي ندى الكامل بإطلالة قوية بفستان مكشوف علي البحر ي ندى الكامل تخطف قلوب الشباب بالاسود القصير… ومغرد ضيعتي فيفي عبده ودانا جبر

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رياض - احمد صلاح - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي واجهت العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، بدأت منذ حضورها مهرجان الجونة برفقة زوجها السابق، وحرصهما على تبادل القبلات أمام الحضور وأمام عدسات المصورين.

الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

ندى الكامل وأحمد الفيشاوي

قبلات ندى الكامل وأحمد الفيشاوي أمام حضور مهرجان الجونة أثار العديد من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره الكثيرون خروجا عن القيم المجتمعية وتقليدًا أعمى للغرب، في حين ساندها الكثيرون من متابعيها، معتبرين ذلك حرية شخصية.

ندى الكامل وأحمد الفيشاوي

بعد عدة أشهر من واقعة تبادل القبلات الساخنة بين أحمد الفيشاوي وندى الكامل في مهرجان الجونة، فوجئ الجمهور بإعلان ندى الكامل عبر حسابها بإنستجرام طلاقها من زوجها أحمد الفيشاوي، بعد قصة حب وزواج استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.