انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. دانا جبر تظهر شبه عارية علي حمام السباحة بالاسود..ومتابع كسحت صافيناز و رنيا يوسف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ثارت حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد تداول صور ومقاطع فيديو فاضحة للفنانة السورية دانا جبر وانتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق إنستجرام.

ولم ترد دانا جبر بشكل مباشر على الصور والفيديوهات الفاضحة التي تسربت لها ، وظهرت بالملابس الداخلية مرة ، ومرة أخرى تظهر مع شخص آخر يزعم البعض أنها فنانة عربية.

ونشرت دانا جبر عدة صور (لقطات شاشة) عبر ميزة Instagram Story ، تظهر تعليقات من تضامن معها ، لكنها لم تنشر أو ترد على التعليقات التي تهاجمها.

تصدرت دانا جبر مؤشرات البحث (Trend) على محرك جوجل ، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو شبه عارية لها على انستجرام ، وباقي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير..