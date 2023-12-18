انت الان تتابع خبر عـاجل : تحذير لكل الأردنيين مما ستشهدة المملكة الأردنية اليوم.. خذو حذركم ولا تغادروا المنازل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تشير آخر التوقعات الجوية نتيجة لامتداد المرتفع الجوي السيبيري، إلى أن الطقس هذه الليلة سيكون بارداً بشكل واضح، وشديد البرودة في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية.

أما في شرق المملكة تنخفض الحرارة إلى الصفر المئوي وربما دون ذلك مع ساعات الصباح الباكر، في حين تصل درجة الحرارة الصغرى في مرتفعات العاصمة عمان إلى حدود 5 درجات مئوية، كما يتوقع تشكل الضباب أثناء الليل المتأخر وصباح الثلاثاء في شرق الأردن، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

طقس الثلاثاء



أما يوم غد الثلاثاء، فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، بحيث يكون الطقس بارداً نسبياً في عموم المناطق وبارداً في الجبال، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تزيد من الإحساس بالبرودة.

وفي ساعات الليل، يزداد تأثر الأردن بامتداد المرتفع السيبيري، ليصبح الطقس بارداً في عموم المناطق، وشديد البرودة في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية والمرتفعات الجبلية العالية، أما في شرق المملكة فتنخفض الحرارة الى الصفر المئوي وربما دون ذلك مع ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء، في حين تصل درجة الحرارة الصغرى في مرتفعات العاصمة عمان إلى حدود 3 درجات مئوية، كما يتجدد تشكل الضباب بعد منتصف الليل خاصة في البادية الجنوبية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويوصى بارتداء ملابس شتوية دافئة، والانتباه من حدوث الصقيع في مناطق البادية والسهول الشرقية والمرتفعات الجبلية العالية، ومن تشكل الضباب في بعض المناطق.