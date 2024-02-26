الارشيف / منوعات عامة

اتفرج .. الفراج يعرض صورة قديمة لرونالدو في الدوري الإيطالي.. ويعلق:"صاحبنا هذا مشكلة"

رياض - احمد صلاح - علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على صورة قديمة للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي.

وقال الفراج خلال برنامجه "أكشن مع وليد": هذه الصورة عوقب عليها رونالدو عندما كان يلعب مع يوفنتوس خلال مباراة في الدوري الإيطالي، مضيفا: صاحبنا هذا مشكلة.

الجدير بالذكر بدأت لجنة الانضباط في فتح تحقيق بشأن الحركة التي قام بها لاعب نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام جماهير الشباب، ووصفت بـ"غير الأخلاقية".

أحمد صلاح

