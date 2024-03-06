انت الأن تتابع خبر مشروب فاكهة هدية ربانية..تتحول إلى معجزة إذا نقعتها بالحليب تنسف السكري في الدم والقولون وتخفض الكولسترول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر فاكهة التين البرشومى الطازج أو المجفف من الفواكه الموسمية وتحتوى على كنز هائل من العناصر الغذائية المهمة لصحة اجسامنا ، ويعد غرب آسيا موطنه الاصلي ، لكنه أصبح الآن يزرع فى كل مكان تقريبًا وفى أى وقت خلال السنة، تعتبرشجرة التين عضو من أعضاء عائلة التوت.

وأوضح الخبراء عبر الموقع الطبى الأمريكى

“organicfacts”

أن الفوائد الصحية للتين البرشومى تأتى بسبب احتوائه على المعادن والفيتامينات والألياف، كما يحتوى أيضًا على ثروة من المواد المغذية المفيدة، بما فى ذلك فيتامين A، فيتامين B1، فيتامين B2، والكالسيوم والحديد والفوسفور والمنغنيز والصوديوم والبوتاسيوم والكلور. وهناك عدد من الفوائد الصحية المستمدة من التين البرشومى وتشمل:

1- الوقاية من الإمساك:

هناك 5 جرامات من الألياف فى كل ثمرة من التين البرشومى، وهذه النسبة العالية من الألياف تساعد على تعزيز الصحة.

وتعزيز وظيفة الأمعاء وتمنع الإمساك.

وتعمل الألياف على تنظيم حركات الأمعاء، لذلك تمنع ليس فقط الإمساك، ولكن أيضا تزيل الإسهال وحركات الأمعاء غير الصحية أو غير منتظمة.

2- فقدان الوزن:

الألياف فى التين البرشومى تساعد على تقليل الوزن، وغالبًا ما ينصح للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ومع ذلك، يحتوى التين على سعرات حرارية عالية تؤدى إلى زيادة الوزن، خصوصًا عند تناوله مع الحليب، لذلك لا يجب أن يتم الإسراف فى تناوله.

3- خفض الكولسترول:

التين البرشومى يحتوى على البكتين، وهو من الألياف القابلة للذوبان، فعندما تتحرك هذه الألياف عبر الجهاز الهضمى، فإنها تأخذ الكتل الزائدة من الكولسترول وتحملها إلى فتحة الشرج إلى أن يتخلص منها الجسم.

كما الألياف القابلة للذوبان

مثل البكتين تحفز حركة الأمعاء بطريقة صحية، حيث يمكن أن يكون لها تأثير ملين، كما يعتبر التين البرشومى واحدًا من أكثر الأطعمة التى تحتوى على الألياف الكثيفة المتاحة

وأضاف الخبراء

أن الكميات عالية من الألياف فى النظام الغذائى يمكن أن تفيد الصحة العامة عن طريق منع أنواع معينة من السرطان فى البطن مثل سرطان القولون.

4- الوقاية من أمراض القلب التاجية:

التين البرشومى يحتوى على الفينول، وأوميجا 3 وأوميجا 6، وهذه الأحماض الدهنية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وعلاوة على ذلك

فإن أوراق التين لها تأثير كبير على مستوى الدهون الثلاثية وتقللها، لإن الدهون الثلاثية هى عامل رئيسى آخر وراء أمراض القلب المختلفة.

5- الوقاية من سرطان القولون:

الألياف تساعد فى القضاء على الجذور الحرة والمواد المسببة للسرطان الأخرى، خاصة سرطان القولون، إضافة إلى أن الألياف تزيد من صحة الأمعاء.

6- الحماية ضد سرطان الثدى فى مرحلة ما بعد انقطاع الطمث:

التين البرشومى يعمل على الوقاية من سرطان الثدى بعد انقطاع الطمث نظرًا لغناه بالألياف، كما أنه يحافظ على التوازن الهرمونى لدى النساء فى كثير من الأحيان من التقلبات. ولاحتوائه على مضادات الأكسدة يعتبر من أقوى الفواكه لتعزيز المناعة ومحاربة الجذور الحرة التى هى العوامل الرئيسية وراء تطور السرطان.

7- جيد لمرضى السكرى:

توصى الجمعية الأمريكية للسكرى بتناول التين كعلاج لاحتوائه على مستويات عالية من الألياف التى تساعد على تعزيز الرقابة على مرض السكرى. وأوضح الخبراء أن التين البرشومى يقلل من جرعة الأنسولين التى يحتاجها مرضى السكرى الذين يجب أن يأخذوا حقن الأنسولين بانتظام.

وأضاف الخبراء