بالفيديو.. الفلكي " الزعاق " يكشف موعد غرة رمضان ويحدد الساعة التي سيولد فيها هلال الشهر الكريم بآخر يوم من شعبان..شاهد

انت الأن تتابع خبر بالفيديو.. الفلكي " الزعاق " يكشف موعد غرة رمضان ويحدد الساعة التي سيولد فيها هلال الشهر الكريم بآخر يوم من شعبان.. اتفرج والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، عن موعد غرة شهر رمضان المبارك وفقًا للمعايير الفلكية.
وقال الزعاق: “
- في تمام الساعة 12 من ظهر الأحد 10 مارس 29 شعبان سيولد هلال شهر رمضان”.
وأضاف:
- “وعلى حسب المعايير الفلكية يوم الاثنين غرة رمضان وتكتمل عدته 30 يوما، ويوم الاربعاء أو أيام العيد”.
وتابع خالد الزعاق حديثه قائلا:
- “وسيمكث بعيد مغيب شمس ذلك اليوم ربع ساعة تقريبًا.