بالفيديو.. الفلكي " الزعاق " يكشف موعد غرة رمضان ويحدد الساعة التي سيولد فيها هلال الشهر الكريم بآخر يوم من شعبان..شاهد

بالفيديو.. الفلكي " الزعاق " يكشف موعد غرة رمضان ويحدد الساعة التي سيولد فيها هلال الشهر الكريم بآخر يوم من شعبان.. اتفرج



رياض - احمد صلاح -كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، عن موعد غرة شهر رمضان المبارك وفقًا للمعايير الفلكية.

وقال الزعاق: “

في تمام الساعة 12 من ظهر الأحد 10 مارس 29 شعبان سيولد هلال شهر رمضان”.

وأضاف:

“وعلى حسب المعايير الفلكية يوم الاثنين غرة رمضان وتكتمل عدته 30 يوما، ويوم الاربعاء أو أيام العيد”.

وتابع خالد الزعاق حديثه قائلا: