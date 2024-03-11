انت الأن تتابع خبر وصفة سحرية من شراب أوراق الزيتون تخفض الكوليسترول الضار وتمنع تراكم الدهون وتقلل الإصابة بالجلطات والشريان التاجي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شجرة الزيتون هي شجرة مباركة ثمارها ذكرت في القرآن بل وأقسم الله فيها بقوله ( والتين والزيتون ) ، عرفت منذ الأزل بفوائدها العظيمة للإنسان ، ولطالما اشتهرت بفوائد ثمارها وزيتها ، لكن ماذا عن أوراقها ؟ وجد أن هناك علاقة قوية ما بين خلاصة ورق الزيتون وعلاج بعض المشكلات الطبية .

إن مستخلص أوراق الزيتون

قد يحوي مجموعة من المركبات النباتية الفعالة في علاج عدد من المشكلات الصحية ، وهذا ما يجعله فعالا ومفيدا جدا ، ويفضل جعله ضمن قائمة الأطعمة اليومية ، وفقا لموقع ويب طب فوائد ورق الزيتون.

1. خفض ضغط الدم

ومستويات الكوليسترول السيء تساعد خلاصة ورق الزيتون على خفض ضغط الدم إذا استعملت بانتظام ، كما تحتوي على مواد تحمي جدران الأوعية الدموية من أي خلل

. أثبت دراسة قدرة مستخلص

أوراق الزيتون على التقليل من مستويات الكولسترول السيء بالجسم ، وبالتالي منع تراكم الدهون في داخل الأوعية الدموية . تساعد خلاصة ورق الزيتون عموما على خفض فرص الإصابة بالعديد من أمراض جهاز الدوران ، مثل : الجلطات ، ومرض الشريان التاجي .

2. تنظيم مستويات سكر الدم

أثبت دراسة أن من فوائد ورق الزيتون قدرته على تحفيز وزيادة إنتاج الأنسولين ، الأمر الذي يؤدي إلى تنظيم مستويات سكر الدم . لذا من الممكن استخدام خلاصة ورق الزيتون للسيطرة على سكري الدم لمرضى السكري أو حتى للوقاية من مرض السكري .

3. الوقاية من السرطان

لخلاصة ورق الزيتون العديد من الخصائص المضادة للأكسدة ، الأمر الذي تربطه الكثير من الأبحاث بالوقاية من السرطانات المختلفة . كما أن لمضادات الأكسدة الموجودة في ورق الزيتون قدرة على إبطاء وتيرة نمو الأورام السرطانية .

4. تحسين وظائف

الدماغ من فوائد ورق الزيتون الهامة القدرة على محاربة الأمراض العصبية المختلفة ، مثل : مرض باركنسون ، والزهايمر . وأحيانا قد توصف مكملات خلاصة ورق الزيتون للتعافي بعد السكتة الدماغية ، أو من أي ضرر آخر يصيب الدماغ ، أو لتقليل فرص حصول أمراض الدماغ مجددا مع المرضى .

5. تحسين الهضم

وجدت أن لخلاصة ورق الزيتون قدرة على تحسين عمليات الهضم عموما ، والتخفيف من أعراض النفخة والغازات والإمساك . والسبب في ذلك يعود لأن خلاصة ورق الزيتون تساعد على إعادة التوازن لبكتيريا الأمعاء ، الأمر الذي يؤثر إيجابا على الهضم وبشكل ملحوظ .

6. تسكين الألم من فوائد ورق الزيتون

أن له خصائص تساعده على تسكين الآلام عبر تثبيط الرسائل العصبية التي تشعر المريض بالألم خاصة عند الإصابة بجروح خارجية مؤلمة . ويتم استعمال خلاصة ورق الزيتون أحيانا لتسكين آلام المفاصل لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي ، والآلام التي يشعر بها المصاب بالتهاب العضلات .

7. تحسين وتيرة عمليات الأيض

لخلاصة ورق الزيتون خصائص مميزة حارقة للدهون ، وذلك بسبب قدرتها على تحفيز إنتاج الأدرينالين وهرمونات أخرى ، الأمر الذي يزيد من سرعة عمليات الأيض ويزيد من حرق الدهون في الجسم .

8. تعزيز صحة جهاز المناعة

بسبب الخصائص المضادة للأكسدة التي تمتلكها أوراق الزيتون فإن تناول خلاصة أوراق الزيتون بانتظام يساعد على التخفيف من عمليات الأكسدة الضارة في الجسم ، مما يقلل من الضغط المفروض على جهاز المناعة للدفاع عن الجسم وحمايته .

9. علاج الإصابة