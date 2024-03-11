انت الأن تتابع خبر وصفة سحرية من شراب أوراق الزيتون تخفض الكوليسترول الضار وتمنع تراكم الدهون وتقلل الإصابة بالجلطات والشريان التاجي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شجرة الزيتون هي شجرة مباركة ثمارها ذكرت في القرآن بل وأقسم الله فيها بقوله ( والتين والزيتون ) ، عرفت منذ الأزل بفوائدها العظيمة للإنسان ، ولطالما اشتهرت بفوائد ثمارها وزيتها ، لكن ماذا عن أوراقها ؟ وجد أن هناك علاقة قوية ما بين خلاصة ورق الزيتون وعلاج بعض المشكلات الطبية .
إن مستخلص أوراق الزيتون
- قد يحوي مجموعة من المركبات النباتية الفعالة في علاج عدد من المشكلات الصحية ، وهذا ما يجعله فعالا ومفيدا جدا ، ويفضل جعله ضمن قائمة الأطعمة اليومية ، وفقا لموقع ويب طب فوائد ورق الزيتون.
1. خفض ضغط الدم
- ومستويات الكوليسترول السيء تساعد خلاصة ورق الزيتون على خفض ضغط الدم إذا استعملت بانتظام ، كما تحتوي على مواد تحمي جدران الأوعية الدموية من أي خلل
. أثبت دراسة قدرة مستخلص
- أوراق الزيتون على التقليل من مستويات الكولسترول السيء بالجسم ، وبالتالي منع تراكم الدهون في داخل الأوعية الدموية . تساعد خلاصة ورق الزيتون عموما على خفض فرص الإصابة بالعديد من أمراض جهاز الدوران ، مثل : الجلطات ، ومرض الشريان التاجي .
2. تنظيم مستويات سكر الدم
- أثبت دراسة أن من فوائد ورق الزيتون قدرته على تحفيز وزيادة إنتاج الأنسولين ، الأمر الذي يؤدي إلى تنظيم مستويات سكر الدم . لذا من الممكن استخدام خلاصة ورق الزيتون للسيطرة على سكري الدم لمرضى السكري أو حتى للوقاية من مرض السكري .
3. الوقاية من السرطان
- لخلاصة ورق الزيتون العديد من الخصائص المضادة للأكسدة ، الأمر الذي تربطه الكثير من الأبحاث بالوقاية من السرطانات المختلفة . كما أن لمضادات الأكسدة الموجودة في ورق الزيتون قدرة على إبطاء وتيرة نمو الأورام السرطانية .
4. تحسين وظائف
- الدماغ من فوائد ورق الزيتون الهامة القدرة على محاربة الأمراض العصبية المختلفة ، مثل : مرض باركنسون ، والزهايمر . وأحيانا قد توصف مكملات خلاصة ورق الزيتون للتعافي بعد السكتة الدماغية ، أو من أي ضرر آخر يصيب الدماغ ، أو لتقليل فرص حصول أمراض الدماغ مجددا مع المرضى .
5. تحسين الهضم
- وجدت أن لخلاصة ورق الزيتون قدرة على تحسين عمليات الهضم عموما ، والتخفيف من أعراض النفخة والغازات والإمساك . والسبب في ذلك يعود لأن خلاصة ورق الزيتون تساعد على إعادة التوازن لبكتيريا الأمعاء ، الأمر الذي يؤثر إيجابا على الهضم وبشكل ملحوظ .
6. تسكين الألم من فوائد ورق الزيتون
- أن له خصائص تساعده على تسكين الآلام عبر تثبيط الرسائل العصبية التي تشعر المريض بالألم خاصة عند الإصابة بجروح خارجية مؤلمة . ويتم استعمال خلاصة ورق الزيتون أحيانا لتسكين آلام المفاصل لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي ، والآلام التي يشعر بها المصاب بالتهاب العضلات .
7. تحسين وتيرة عمليات الأيض
- لخلاصة ورق الزيتون خصائص مميزة حارقة للدهون ، وذلك بسبب قدرتها على تحفيز إنتاج الأدرينالين وهرمونات أخرى ، الأمر الذي يزيد من سرعة عمليات الأيض ويزيد من حرق الدهون في الجسم .
8. تعزيز صحة جهاز المناعة
- بسبب الخصائص المضادة للأكسدة التي تمتلكها أوراق الزيتون فإن تناول خلاصة أوراق الزيتون بانتظام يساعد على التخفيف من عمليات الأكسدة الضارة في الجسم ، مما يقلل من الضغط المفروض على جهاز المناعة للدفاع عن الجسم وحمايته .
9. علاج الإصابة
- بالهربس تعد خلاصة أوراق الزيتون وصفة شائعة لعلاج فيروس الهربس بشكل طبيعي ، إذ أثبتت دراسة وجود مجموعة من الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهاب التي يمتلكها ورق الزيتون تساعد على منع الفيروس من الانتشار إلى الخلايا المجاورة ، والتخفيف من أعراض المرض بشكل فوري .