انت الأن تتابع خبر الأولى بتاريخ البشرية.. خوف في أنحاء العالم بشأن تفاصيل الخسوف الكلي للشمس في أبريل الجاري والذي سيحول النهار إلى ظلام دامس (صادم) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر العالم بفارغ الصبر واقعة الكسوف الكلى يوم 8 أبريل المقبل وهى من الظواهر الطبيعية النادرة التى ينتج عنها وجود ظلام أثناء ساعات النهار، يحدث الكسوف عندما يمر القمر بين الشمس والأرض وحينها يحجب القمر ضوء الشمس عن بعض أجزاء الأرض.

ووفقا لما جاء فى موقع “ناسا” يمكن أن يكون هناك أنواع مختلفة من الكسوف، اعتمادًا على موقع القمر في مداره حول الأرض.

الكسوف الكلي

خلال الكسوف الكلي، يتم تغطية قرص الشمس بالكامل بواسطة القمر. هذا يعني أن النهار يتحول إلى ظلام لفترة قصيرة من الوقت. يمكن أن تستمر الكسوف الكلي لمدة تصل إلى 7 دقائق.

الكسوف الجزئي

خلال الكسوف الجزئي، يتم تغطية جزء فقط من قرص الشمس بواسطة القمر. هذا يعني أن النهار يصبح أكثر قتامة، ولكن لا يصبح مظلمًا تمامًا. يمكن أن تستمر الكسوف الجزئي لمدة تصل إلى ساعتين.

الكسوف الحلقي

خلال الكسوف الحلقي، يمر القمر أمام الشمس، لكنه لا يغطيها بالكامل وهذا يعني أن الشمس تبدو وكأنها حلقة من الضوء يمكن أن تستمر الكسوف الحلقي لمدة تصل إلى 12 دقيقة.

تأثيرات الكسوف

يمكن أن يكون للكسوف عدد من التأثيرات على عالمنا منها انخفاض في درجات الحرارة وتغيرات في سلوك الحيوانات وانقطاع التيار الكهربائي وتغير مشاعر البشر وسلوكهم.

تحذير مشاهدة الكسوف