مفاجأة مفرحة في كل منزل : العشبة السحرية التي تبعث الأمل في قلوب العجائز.. اكتشف السر الرباني الخفي بها!

رياض - احمد صلاح - تعتبر وصفة إكليل الجبل للشعر من الوصفات الطبيعية المفيدة جدًا لصحة الشعر، وهذا النوع من النباتات العطرية لديه العديد من الخصائص الجمالية وتحسين الصحة

، لذلك يمكنك الاعتماد

عليه لحل مشاكل الشعر وفروة الرأس مثل تساقط الشعر، والتقصف، والتلف والقشرة، والضعف والجفاف، وهذه هي أهم فوائد اكليل الجبل للشعر وطرق استخدام وصفاته العديدة للعناية بالشعر.

وصفة إكليل الجبل للشعر

نظرا لتنوع الوصفات، فإن هذا النبات مناسب لجميع أنواع الشعر، حيث يعزز من نمو الشعر وزيادة كثافته، وذلك من خلال قوته في توسيع الأوردة الدموية، وإكليل الجبل يساعد على تقوية بصيلات الشعر، ويمنع ظهور الشيب في سن مبكرة، كما أنه يساعد على منع تلف الشعر والصلع، ومن خلال ما يلي مكونات الوصفة:ملعقة كبيرة من زيت إكليل ملعقة كبيرة من زيت الحلبة.

ملعقة كبيرة من خلاصة الصبار

طريقة التحضير