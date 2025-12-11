اخبار الخليج

أخبار اليمن : 10689 مدنياً ضحايا المتفجرات في اليمن

أخبار اليمن : أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، أن مخلفات الحرب والقنابل العنقودية والألغام تواصل انتهاك الحق الأساسي في الحياة والعيش الآمن منذ بدء العدوان على اليمن في مارس 2015...

أخبار اليمن : بن حبتور ولبوزة يؤكدان أهمية تعزيز الجبهة الداخلية

أخبار اليمن : التقى عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الدكتور عبدالله قيران...

