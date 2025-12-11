اخبار الخليج

أخبار اليمن : أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، أن مخلفات الحرب والقنابل العنقودية والألغام تواصل انتهاك الحق الأساسي في الحياة والعيش الآمن منذ بدء العدوان على اليمن في مارس 2015...
أخبار اليمن : منخفض جوي يًغرق خيام آلاف النازحين بغزة
أخبار اليمن : غرقت آلاف خيام النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، الأربعاء، جراء أمطار غزيرة هطلت بكثافة في عدة مناطق بفعل منخفض جوي قوي يؤثر على القطاع...
أخبار اليمن : مسؤول أممي: مخلفات الحرب تبطئ التعافي في غزة
أخبار اليمن : قال مسؤول أممي إن مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة تعرقل عودة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر...
أخبار اليمن : بن حبتور ولبوزة يؤكدان أهمية تعزيز الجبهة الداخلية
أخبار اليمن : التقى عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الدكتور عبدالله قيران...
أخبار اليمن : الصعدي يؤكد أهمية التدريب للكادر التربوي
أخبار اليمن : أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، أهمية تدريب وتأهيل الكادر التربوي لضمان بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة...