مستجدات عاجلة من اليمن : جنود الانتقالي تسيطر على حقول نفطية في شبوة.. ماذا يحدث؟!

الرياض - محمد الاطلسي - فرض جنود يتبعون قوات دفاع شبوة سيطرتهم على حقول نفطية في المحافظة.

وقال مصدر محلي إن مسلحين قبليين وجنود سيطروا أول امس الاربعاء على حقول النفط في مديرية عسيلان شمال غربي محافظة شبوة بعد فصلهم من تلك القوات واستبدالهم بآخرين من خارج المحافظة.

المصدر قال إن الجنود اللذين انسحبوا قبل يومين من معسكر الشبيكة شرقي مدينة عتق سيطروا على حقول النفط بعد فصلهم وتعرضهم لإهانات لفظية من قبل قيادات في تلك القوات التابعة للمجلس الانتقالي ينتمون لمحافظة الضالع.

وحسب المصدر، فإن قوات أخرى تابعة للانتقالي، فشلت في وقت لاحق من يوم الأربعاء في استعادة السيطرة على الحقول النفطية، بينما هدد الجنود بالتصعيد المسلح والمفتوح حال لم يتم صرف رواتبهم ومستحقاتهم وإعادة وحداتهم التي تم تسريحها إلى قوات دفاع شبوة.