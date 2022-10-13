اعلان من وزير الدفاع السعودي بشأن هذا الأمر في اليمن.. ( هذا ماقاله)

الرياض - محمد الاطلسي - بحث لقاء بين وزيرا الدفاع اليمني والسعودي الخطوات والاجراءات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في ظل رفض جماعة الحوثي للهدنة الإنسانية وتقويضها لكل جهود السلام.

وفي اللقاء الذي جرى في الرياض، أكد وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، استمرار التحالف العربي بقيادة المملكة بدعم الحكومة اليمنية وشعبها، ودفع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتلبية تطلعات الشعب اليمني في السلام والاستقرار.

أما وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن محمد الداعري، فأشاد بالمواقف الأخوية في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة وتضحياتهم المستمرة ودعمهم اللامحدود للشعب اليمني وقواته المسلحة