جماعة الحوثي تثير غضب وتنديد واسع في العاصمة صنعاء بقيامها بهذا الأمر المروع

الرياض - محمد الاطلسي - لقي شاب كان يستعد لحفل زفافه مصرعه الأحد، برصاص مسلح حوثي وإصابة آخر، في جريمة مروّعة أثارت غضبًا وتنديدًا واسعين بين الأوساط المجتمعية في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر حقوقية إن الشاب أيمن محمد العلفي (20 عامًا) قُتل برصاص مسلح حوثي يدعى عبدالكريم المراني، بالقرب من فندق شيراتون، وسط العاصمة صنعاء.

وبحسب المصادر فإن الشاب العلفي كان يستعد لحفل زفافه، بينما يستقل دراجة نارية، عندما تجادل صاحب الدراجة مع المسلح الحوثي الذي كان يقود سيارته في الشارع بطريقة مخالفة.

وأضافت أن المدعو المراني أخذ سلاحه مباشرة وأطلق وابلا من الرصاص باتجاه الدراجة النارية، ما أسفر عن مقتل الشاب أيمن وإصابة صاحب الدراجة