اليمن : الكشف عن كارثة كبيرة تهدد اليمنيين .. اتفرج ماذا تم العثور عليه في العاصمة صنعاء...؟

الرياض - محمد الاطلسي -

�شفت وسائل إعلامية عن كارثة جديدة في العاصمة اليمنية صنعاء، تديرها جهات ومافيات تابعة لجهات خارجية وداخلية هدفها الشعب اليمني . ونشرت قناة المسيرة الاخبارية في صنعاء، تقريراً يكشف عدد من المصانع تعيد انتاج المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتبيعها داخل المحافظات اليمنية . وبحسب التقرير أنه تم العثور على عدد من المصانع تعيد انتاج مواد غذائية خاصة بالاطفال. ويعد اليمن اكثر الدول في العالم انتشاراً لأمراض السرطان . وتحركت الجهات المعنية في صنعاء واغلقت العديد من المصانع في صنعاء .