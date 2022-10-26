السعودية: إلقاء القبض على مقيم يمني وسعوديين لارتكابهم 15 حادثة جنائية..(صورة+تفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - قالت الأجهزة الأمنية السعودية، مساء الاثنين، إنها ألقت القبض على (3) أشخاص، أحدهم مقيم من الجنسية اليمنية، لارتكابهم 15 حادثة جنائية.

وقال الأمن العام السعودي، إن شرطة محافظة جدة، ألقت القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطنين سعوديين لارتكابهم 15 حادثة جنائية.

وأوضح أن الحوادث الجنائية التي ارتكبها المخالفين، تمثلت في سرقتهم المركبات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات.

وأكد أنه تم استرداد المركبات، وجرى ايقافهم واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.