اليمن : بشكل عاجل انسحاب قوة عسكرية كبرى من هذة المنطقة لهذا السبب المفاجئ!

الرياض - محمد الاطلسي - افادت مصادر امنية ان قوات الأمن، انسحبت الأربعاء، من حي الروضة شرقي مدينة تعز، عقب تنفيذها حملة أمنية لملاحقة المطلوبين أمنيًا.

وقال مصدر أمني، إن قوات الأمن أنسحب بعد اشتباكات دارت في ساعات الفجر الأولى مع مجموعة مسلحة في حي الروضة.

وأشار المصدر إلى أن قوات الحملة الأمنية انسحبت إلى مواقعها السابقة في مركز المدينة بعد فرار المطلوبين من حي الروضة.

يأتي هذا بعد يومين من إطلاق شرطة تعز لحملة أمنية مشتركة في حي الروضة للقبض على المطلوبين أمنيًا، ونفذت خلالها مداهمات واشتباكات أسفرت عن مقتل، صهيب المخلافي، أحد المطلوبين امنيا.