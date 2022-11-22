السعودية تزف خبر مفاجئ لجميع اليمنيين بشأن هذا الأمر الهام ..تفاصيل سارة

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت المملكة قرارات تدل على تخفيض رسوم تجديد الإقامة 2022 ، إضافة إلى معرفة الرسوم المقررة بعد القرارات الجديدة التي تم إصدارها، فما هي أهم الشروط التي تم وضعها وما هي عقوبة من يخالف هذا؟ ... هذا ما سنتناول في هذا المقال. تخفيض رسوم تجديد الإقامة 2022 قامت الحكومات السعودية بعمل بعض التعديلات الخاصة بإقامة الوافدين على أرضها، وذلك بالاتفاق مع المديرية العامة للجوازات، إضافة إلى ذلك وضعت بعض الخطوات من أجل التجديد بكل سهولة، ومن يخالف التجديد ولم يدفع الرسوم المقررة بهذا سيكون مخالف للقواعد، وسوف يتم عقابه إما بدفع غرامة مالية كبيرة أو العودة إلى بلدة.

رسوم الإقامة الجديدة في السعودية تمكنت الجهات السعودية المسؤولة عن تجديد الإقامة داخل أراضيها عن تحديد كافة رسوم التجديد بمختلف الأنواع، وقد حرصت على توفيرها لكم بكل تفصيل لمعرفة المبالغ المالية المقررة، وقد جاءت تلك الرسوم متمثلة في النقاط التالية: تبلغ قيمة تجديد الإقامة الخاصة بالموظفين حوالي ٦٥٠ ريال سعودي.بينما تصل قيمة التجديد الخاصة بالعمال برفقة شخص مقيم حوالي ٢٠٠٠ ريال سعودي.وفيما يخص العمالة المنزلية تصل رسوم التجديد ٦٠٠ ريال سعودي.لو كان العامل يعمل في أي شركة أو مؤسسة وفي الزراعة وتبلغ رسوم التجديد ٦٥٠ ريال سعودي.هناك أيضًا بعض المهن التي يبلغ رسوم تجديدها إلى ١٠٠٠٠ أو ١٤٠٠٠ ريال سعودي.