هام : الخدمة المدنية تصدر إعلان هام لجميع الموظفي اليمنيين بشأن المراحل التي سيتم تطبيقها على الجميع في كافة الوزارات والمؤسسات..تفاصيل اكثر

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة اليمنية صنعاء، عن البرنامج التنفيذي لمدونة السلوك الوظيفي الذي يتكون من ثلاث مراحل.

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واستعرض وزير الخدمة المدنية سليم المغلس في لقاء مع رئيس المجلس السياسي في صنعاء مهدي المشاط، البرنامج التنفيذي المزمن والذي يتكون من ثلاث مراحل، تتمثل الأولى في تسليمها للموظفين.

وتتعلق المرحلة الثانية بالتهيئة والتوعية والتدريب، ليتم في المرحلة الثالثة التطبيق العملي، بحيث يرافق كل مرحلة تقييم خاص بها، ليكون التقييم النهائي والأثر بعد تطبيقها وذلك وفق معايير ومؤشرات عملية.

وأكد المشاط، على أهمية إنزال مدونة السلوك وتطبيقها في الواقع العملي لتشكل أرضية صلبة لتنظيم العلاقات الإدارية وتحسين الأداء المؤسسي ومخرجات عمل كافة المؤسسات والجهات الحكومية.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالتوعية والتقييم والتدريب بما يكفل تحسين أداء مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط الإجراءات.