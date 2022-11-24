يمني يكشف محتويات هدية المونديال التي تم توزيعهن على الجماهير في افتتاح كأس العالم..اتفرج الصور

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مواطن يمني حضر افتتاح كاس العالم بقطر بين المنتخب العنابي والأكوادور والتي انتهت بفوز الأخير برباعية.

افتتاح كأس العالم

وكتب المشجع الرياضي ضياء الخميسي عبر صفحته بالفيس بوك”: لمن سأل عن محتويات ما تم توزيعه لجميع حضور مباراة افتتاح كأس_العالم_قطر_2022.

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محتويات هدية الجماهير

وقال: ان المحتويات عبارة عن “: تعويذه المونديال (اللعيب) وتي شيرت نسخه مصغره وتذكارية لكاس العالم، وربطه يد ومسك وعود من (الجزيرة للعطور لأصحابنا شال صوف ترمه كشميري درجه أولى.

المشجعين في الافتتاح

ووزعت قطر هداية لكل المشجعين الذين حضروا مباراة الافتتاح يوم الاحد بين قطر والاكوادور .