السعودية تعلن اعفاء فئات جديدة من رسوم المرافقين للعام 1444 هـ .. تعرف عليها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - انتشرت موخراً شائعة على مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بأن المملكة العربية السعودية قامت بتخفيض رسوم المرافقين لهذا يتساءل الكثيرون من المقيمين عن حقيقة هذا الخبر وهذا ما سنوضحه لكم من خلال المقال الأتي.

حيث قامت الحكومة السُّعُودية بالإعلان عن بعض الفئات المعفاه من الرسوم ولكن بخصوص تخفيض رسوم المرافقين فهذا خبر كاذب ولا أساس له من الصحة ولاتؤكد أي معلومات مؤكده من الوزارة ومايتم تداوله عباره عن رأي لبعض الخبراء.

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المرأة السُّعُودية المتزوجة من رجل غير سعودي. الفتيات اللاتي أعمارهن 18 عامًا غير متزوجات. وافدون العمالة المنزلية. الأبناء الذكور الذين تكون أعمارهم أقل من 18 عاماً ويكون أحد أبويهم سعودي الجنسية.

النساء المطلقات والأرامل المقيمين من مجلس التعاون الخليجي. الشركة التي يكون عدد العمالة بها أقل من خمس أفراد والوافدين لمنح دراسية. قامت وزارة الداخلية بتحديد نظام يتم بواسطة معرفة الرسوم الخاصة بالمرافقين إلكترونيًا على النحو التالي:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية. ثم الذَّهاب بعد ذلك إلى خِدْمَات المقيمين. ثم الضغط على أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية، وبعد ذلك الاستعلام عن المرافقين.

ثم الذَّهاب إلى حاسبة الرسوم، ثم كتابة عدد وبيانات المرافقين ثم النقر على أيقونة احسب