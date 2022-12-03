لأول مرة.. السعودية تجبر جميع المطاعم والكافيهات بالمملكة على فعل هذا الشي!!

الرياض - محمد الاطلسي - ان الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية اعلنت عن عزمها بإلزام المنشأت الغذائية بالإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات على جميع قوائم وجباتها التي تقدمها للمستهلك خارج البيت سواء الورقية أو الإلكترونية، أو على منصات طلبات الطعام الإلكترونية التي تم التعاقد معها من قِبل هذه المنشآت الغذائية.

وقامت الهيئة بهذا الإطار بالاعتماد على مشروع "لائحة الإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات المقدمة في المنشآت الغذائية"، وقامت بطرحه للعموم لإبداء الرأي حياله.

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وسوف يطبق ما ورد في هذه اللائحة على أي مشروب يحتوي على الكافيين معروض للطلب يتم بيعه أو عرضه أو إدراجه في المنشأة الغذائية ليتم تقديمه للمستهلكين، وفيما يلي أبرز تفاصيل هذه اللائحة:- منشأت ستطبق عليها اللائحة ستطبق اللائحة على جميع المنشآت الغذائية على سبيل المثال لا الحصر سلسلة المطاعم والمقاهي ومحلات الآيس كريم، ومحلات عصائر الفاكهة الطازجة، والمخابز والحلويات والكافتيريا، وسلسلة المطاعم والمقاهي ومحلات عصائر الفاكهة الطازجة، والمخابز الموجودة بداخل المتاجر والسوبر ماركت والمتنزهات الترفيهية.

كما ستطبق في الكليات والجامعات والجهات الحكومية، والمستشفيات والمطارات ومحطات النقل العام وفي أماكن السينما والنوادي الرياضية، وعلى جميع المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه المنشآت الغذائية، وجميع منصات وتطبيقات طلبات الطعام الإلكترونية. مشروبات لا تطبق عليها اللائحة سيستثنى من تطبيق اللائحة المشروبات التالية: "المشروبات المعبأة مسبقاً والتي تندرج ضمن نطاق اللائحة الفنية، والمشروبات المقدمة في المحلات المتنقلة على شكل أكشاك تقام بشكل مؤقت ولفترة زمنية محددة، والمشروبات التي تعتبر ضمن قائمة الطعام المؤقتة ، والمشروبات المعدة التي يتم إعدادها وعرضها للبيع في يوم معين، والطلبات الخاصة والمعدة بناءً على طلب العميل وغير المدرجة على القوائم بشكل دائم، والمشروبات التي تقدمها الأسر المنتجة ولا تباع في المنشآت الغذائية.

الإفصاح عن محتوى الكافيين نصت اللائحة على أن يتم توضيح محتوى الكافيين للمشروبات التي تحتوي على الكافيين في جميع أنواع قوائم الطعام المعروضة بشكل دائم في المنشآت الغذائية، سواءً كانت القائمة معروضة على لوحة خشبية، أو شاشة إلكترونية، أو ورق مقوى، أو كتيبات، أو منشورات، أو على أي شكل من الأشكال.

كما يجب توضيح محتوى الكافيين في المشروبات التي تحتوي على الكافيين بجميع أنواع قوائم الطعام المعروضة في جميع المواقع الإلكترونية الخاصة بالمنشآت الغذائية التي سيطبق عليها اللائحة، وكذلك توضيحها بشكل واضح ودائم في جميع أنواع قوائم الطعام المعروضة في جميع منصات وتطبيقات طلبات الطعام الإلكترونية، وأماكن طلب الوجبات الخاصة بالسيارات. وشددت اللائحة على ضرورة أن تكون البيانات الخاصة بمحتوى الكافيين للمشروبات التي تحتوي على الكافيين المعروضة في قوائم الطعام الرئيسية سهلة الوصول وفي مكان واضح للمستهلك النهائي، على أن يوضح محتوى الكافيين على قوائم الطعام بمليجرام/100مل أو مليجرام/للكوب، على سبيل المثال:"لاتيه.. 15 ريال، 120سعر حراري، 30 مليجرام كافيين /100مل أو 30 مليجرام كافيين /للكوب".

تعليمات أخرى نصت اللائحة على أنه يجب أن تعرض كمية الكافيين بحجم خط، ونوع ولون مماثل لما كتبت به المشروبات الأخرى في القائمة أو مماثل لحجم خط سعر المشروب، وأن يتم الحفاظ على تباين محدد بين الكتابة والخلفية لضمان وضوح بيانات الكافيين، كما يجب أن تضع المنشأة عبارة "يجب ألا يتجاوز استهلاك الفرد البالغ من الكافيين أكثر من 400 مليغرام".

وشددت اللائحة على ضرورة وضع نسبة الكافيين على جميع صفحات قائمة الطعام الورقية، وعرضها بطريقة واضحة وأن تكون في الواجهة الأمامية إذا كانت قائمة الطعام غير ورقية، مثل قائمة الطعام الإلكترونية، أو عند أماكن طلب الوجبات الخاصة بالسيارات، بجانب عرضها بحجم خط، ونوع، ولون مماثل لما كتبت به أصناف الطعام في القائمة.