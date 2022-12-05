السعودية: قرار جديد بشأن ترحيل العمالة..( تفاصيل هامة)

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت منصة مساند السعودية، الإثنين، أنه إذا رفض العمال العمل بعد الاستقدام، فإن مسؤوليتهم تقع على عاتق مكاتب وشركات الاستقدام التي تتوسط في استقدامهم، لمدة 90 يومًا من تاريخ وصولهم إلى السعودية، وأكدت منصة مساند أنه خلال فترة الاختبار، يلتزم مكتب أو شركة الاستقدام بترحيل العامل وتعويض تكلفة الاستقدام مخصوماً منها ما يعادل الوقت الذي قضاه العامل في مكان العمل وفقاً للمعادلة التالية: (إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل بالأشهر) × المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل بالأشهر. منصة مساند وأكدت المنصة السعودية، على أنه في حال رفض المكتب ذلك، يجب تقديم شكوى عبر منصة “مساند” للمتابعة حتى استعادة الحقوق، مشيرة إلى أنه خلال الفترة التجريبية يمكن للمستفيد إثبات رفض العامل للعمل من خلال لجان الفصل في خلافات العمالة المنزلية، أو بوثائق صادرة عن المرخص له، ومن ثم يتم تقديم شكوى عبر منصة “مساند”، وسيتم تتبعها من خلال المنصة، وذكرت المنصة أنه بعد انتهاء فترة 90 يومًا، فإن مسؤولية العامل تقع على عاتق الطرف الثاني “صاحب العمل” كما هو مذكور في شروط العقد، وأشارت إلى أنه يمكن للمستفيدين إصدار تأشيرة بديلة بدون رسوم حكومية، في حالة الخروج النهائي للعمالة خلال 90 يومًا من تاريخ وصولهم إلى المملكة العربية السعودية.

طريقة تسجيل الدخول لمنصة مساند وحتى يحصل المتقدم على الخدمات الخاصة بمنصة مساند الإلكترونيّة، لا بُدَّ من تسجيل الدخول إلى المنصة؛ وذلك عبر اتباع الخطوات التاليّة: اذهب إلى الموقع الرقمي الخاص بمنصة مساند. في الصفحة الرئيسية ستجد زر تسجيل الدخول. بعد الذهاب إلى الصفحة قم بإدخال المعلومات المطلوب لتسجيل الدخول. أضف رقم الهوية أو رقم الإقامة في المكان المخصصة له. أدرج كلمة السر في المكان المخصصة لذلك. انقر على أيقونة (تسجيل الدخول).

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