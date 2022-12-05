الريال اليمني يفاجئ. الجميع بسعر غير متوقع أمام العملات الاجنبية ..السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - سجل الريال اليمني اليوم الاثنين 5 ديسمبر، اسعاراً جديدة وانهيار كبير أمام العملات الاجنبية الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن .

وقالت مصادر مصرفية في عدن أن الريال اليمني بلغ سعر شراء الدولار الواحد 1125 ريال والبيع بلغ 1145 ريال، فيما بلغ سعر صرف شراء الريال السعودي ما بين 298 ريال، والبيع 304 ريال، كما بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 282 ريال والبيع 288 ريال. وفي صنعاء استقر سعر شراء الدولار الواحد عند 559 ريالاً والبيع 560 ريال للدولار الواحد والريال السعودي الواحد عند 148 ريالاً والدرهم الإماراتي عند 148 ريالاً. تحديث أسعار صرف العملات الاجنبية أمام الريال اليمني الاثنين 5ديسمبر 2022 : أسعار الصرف في صنعاء : الريال السعودي شراء = 148.4 ريال يمني بيع = 149 ريال يمني الدولار الامريكي : شراء = 560 ريال يمني بيع = 565 ريال يمني أسعار الصرف في عدن الريال السعودي : شراء = 298 ريال يمني بيع =303 ريال يمني الدولار الامريكي شراء = 1125 ريال يمني بيع = 1145 ريال يمني

▪ بعد هوس البنات الكبير وطلبة لزواج ..اللاعب "الأكثر وسامة" في مونديال قطر يفاجئ الجميع ويقوم بهذا الأمر الصادم!

▪ وداعاً للحبة الزرقاء..استخدم هذه الحيلة السحرية قبل الوصول لاحضان زوجتك وشاهد النتيجة التي ستذهلك وتنسيك المنشطات واضرارها للابد