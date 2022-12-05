عاجل .. بالفيديو اتفرج النتيجة النهائية لمباراة اليابان ضد كرواتيا قبل قليل

الرياض - محمد الاطلسي - خطف المنتخب الكرواتي بطاقة الصعود لدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم بعد الفوز على اليابان عن طريق ركلات الجزاء بالمواجهة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد الجنوب، في دور الـ16 من منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في قطر

في الدقيقة 43 من عمر المباراة نجح دايزن مايدا في هز الشباك معلنًا تقدم المنتخب اليابان ضد كرواتيا.

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في الدقيقة 56 من عمر المباراة نجح ايفان بيريسيتش في إدراك التعادل بعد تصويبة رائعة لم يتمكن الحارس الياباني من التعامل معها.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعدما إنتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، لتبتسم ركلات الترجيح في النهاية إلى المنتخب الكرواتي.

ودخل منتخب كرواتيا المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: جوسيب يورانوفيتش، يوشكو جفارديول، لوفرين، بورنا باريسيتش

الوسط: كوفاسيتش، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: بريسيتش، كراماريتش، بيتكوفيتش

ودخل منتخب اليابان المباراة بتشكيلة مكونة من :

الدفاع: تومياسو، يوشيدا، تانيغوتشي.

الوسط: مينامينو، إيندو، موريتا، ناغاتومو.

الهجوم: دوان، ماييدا، كامادا.