انت الان تتابع خبر أخيرا .. الكشف عن سر الروتين الكامل لـ العناية بالبشرة للعروس الذي طبقته الأميرة إيمان عبدالله الثاني قبل زفافها وحولها لملكة جمال! (بالخطوات) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان الكثير من الفتيات يرغبن بمعرفة روتين العناية بالبشرة الكامل للعروس وذلك لاجل المحاولة منهم للظهور بأجمل صورة قبل يوم العمر الزفاف، بالضبط كانت الأميرة الاردنية إيمان كغيرها، والتي زفت عروسًا للسيد جميل ألكسندر في مطلع مارس.

ومنذ ليلة الحنة

حيث ان التحضيرات الواقعة قبيل الزفاف خطفت الابنة الكبرى لملك وملكة الأردن الأنفاس ببساطة اختيار الأزياء، وجمال الألوان الترابية المنتقاة للمكياج، مع الرقي في تسريحة الشعر لتكون خير مثال للحرية الجميلة في كل التفاصيل.

وبالتركيز على البشرة؛ لن تتمكن العروس بالحصول على مكياج مثالي دون الاهتمام المسبق ببشرتها. لذلك حرصت الأميرة إيمان أن تختار أيادي أمينة ليعتنوا ببشرتها قبل الزفاف لتظهر بوجه مشرق وناعم.

وقد اعتنى المنتجع الصحي “توسكا” بجمال بشرة الأميرة.تصحبكم بازار العربية في رحلة خاصة عن روتين العناية بالبشرة الكامل للعروس الأميرة إيمان

تصرح توسكا هاستد لبازار:”جهزت برنامج عناية خاص مكون من سلسلة علاجات مناسبة لاحتياجات بشرتها”. وعادة ما تنقسم برامج العناية الفائقة بالعروس والمعدة خصيصًا لها في سبا توسكا إلى:

خطة العناية بالعروس قبل الزفاف بـ 6 أشهر

تنصح توسكا العرائس الذين يحلمون بالطلة المثالية يوم الزفاف، ببدء العناية الخاصة بالبشرة بما لا يقل عن 6 أشهر قبل الزفاف. ففي هذه الخطة تحصل العروس على:

برنامج عناية الخبراء: وهو برنامج حديث يعالج البشرة باستخدام حبات الألماس، والعلاج بالضوء، وعلاج “ضوء المايو”، وعلاجات الموجات فوق الصوتية من “Biosonix” الذي يعمل على تجديد شباب البشرة دون الحاجة لوقت من الشفاء من بعده.

برنامج “ريموديلينج” للتنظيف العميق للبشرة: من بعد الانتهاء من برنامج عناية الخبراء والذي تستمر جلساته شهرًا، تبدأ رحلة التنظيف العميقة. حيث يعمل هذا العلاج المنتقى على تسريع التئام عيوب البشرة مع شد المسام لإضافة التوازن المطلوب.

علاج الأوكسي لايت: في الشهر الثالث من برنامج روتين العناية بالبشرة الكامل للعروس يأتي دور علاج الأوكسي لايت الذي يشبه في خطواته برنامج عناية الخبراء، مع إضافة علاج الأوكسجين للبشرة.

سلسلة علاج النانو: ويعمل هذا البرنامج على تجديد خلايا البشرة مع تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين الذي يساعد على مرونة الجلد.

علاج الذهب: هو الخطوة النهائية لهذه الخطة، والذي يتضمن التقشير وتطبيق الأمصال عالية التركيز لحصول الوجه على الإشراقة المطلوبة.

خطة العناية بالعروس قبل الزفاف بـ 3 أشهر

لجميع العرائس التي لا تمتلك رفاهية الوقت؛ تقدم سبا توسكا برنامج العناية في 3 أشهر والذي يتكون من:

علاج الأوكسي لايت: وهو العلاج الفائق المميز بعدم الحاجة لوقت من الشفاء من بعد الخضوع له، والذي يتم فيه تعريض البشرة لحبيبات الأوكسجين النقية.

علاج “سوبر مي” للعناية الفائقة: وهو الذي يهدي العروس جمال لون البشرة الموحدة، مع نحت الوجه، والتقشير بحمض الفاكهة.

خطة العناية بالعروس قبل الزفاف بشهر

إذا كانت العروس من فريق العناية بالبشرة في آخر دقيقة، فلا بأس توفر توسكا خدمات العناية بالبشرة للجميع. وتتكون خطة علاج الزفاف لمدة شهر:

التنظيف العميق للبشرة: وذلك من خلال استخدام تقنية الألماس، مع العلاج بالضوء وعلاج النانو مع ضوء المايو. يتم دمج جميع العلاجات لانتعاش البشرة.

علاج السجادة الحمراء: وهو علاج يعمل على ترطيب البشرة المتعمق من خلال استخدام علاج الأكسجين وضوء المايو.

علاج الذهب: وينتهي برنامج العناية بالقليل من التقشير والحصول على أمصال ذات تركيز عالي لإضافة الإشراقة الفورية.

ما هي العلاجات التي اعتمدتها

الأميرة إيمان قبل زفافها؟

تلقت الأميرة إيمان توليفه خاصة من العلاجات التي تقدمها سبا توسكا، كان أبرزها شد الوجه الثلجي الذي يتم فيه تدليك الوجه بالأيس رولر. وتكون برنامج العناية الخاص بها أيضًا من التنظيف العميق، والأوكسجين، والأقنعة الفيزيائية المحفزة للدورة الدموية، مع سيروم مختار لاحتياجات بشرتها.

وقد تم الاعتماد في هذه العلاجات على منتجات من علامات:”Valmont، وAuteur، وFuture، وBiologique Recherche”. كل ذلك ليمنحها لون بشرة موحد، وبشرة مشدودة خالية من الحبوب، ومرطبة.