مسيحي ورجل أعمال .. كل ما تريد معرفته عن زوج الأميرة الأردنية إيمان عبد الله الثاني جميل ألكْساندر .. ومفاجأة بشأن ثروته الضخمة

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رياض - احمد صلاح - دقيقة العريس جميل الكساندرا الذي تزوج في قبل يوم الأميرة الأردنية إيمان ابنة العاهل الأردني عبدالله الثاني حيث كان حفل زفاف كان ملكي ومميز.

وقد حضرت كل من عائلة العريسين والعروسة التي ارتدت الفستان الأبيض الذي خطف الأنظار من بساطته، وهي ذات الشخصية الناعمة، الجميلة، الراقية، كما هو.

جميل الكساندرا ترميتس الذي عاش في الأردن، ولكن ولد في كاراكاس بفنزويلا، وهو يبلغ من العمر 28 عامًا، ويعتبر الشقيق الأكبر لعائلته، هو مميز في عمله، وله جمهور واسع بسبب حبه لهم، شارك في كثير من الإنجازات والأعمال على الصعيد الأردني.

من هو زوج الأميرة إيمان

تخرج من تخصص إدارة الأعمال بجامعة فلوريدا الدولية، ويعمل في مجال التمويل والاستثمارات، وهو رجل أعمال مشهور في رأس المال الاستثماري، ويعتبر شريك إداري بمدنية نيويورك، له عدد من المشاركات على الصعيد التمويلي والمالي، والإداري، عاش في أمريكا ولندن، وهو مميز في كافة الأعمال التي يقوم بها، انتشرت الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحفل زفافه من الأميرة إيمان.

ديانة جَميل ألكْساندر

هو جَميل ألكْساندر ترميوتس، من مواليد العام 1994م، من مواليد كاراكاس في فنزويلا، كان مسيحي أرثذوكسي لكن وردت اشاعات انه أسلم قبل خبطة الأميرة وهو يحمل الجنسيتين الفنزويلية واليونانية، حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا، وهو يقيم في أمريكا، يلقي حب الأميرة إيمان حتي تزوجها بالأمس في 12 مارس للعام الجاري، وأن أخواته كل من ألكسا، أليخاندرو، قدمت التهاني والتبريكات بمناسبة زفافهما، وهو في قمة السعادة على الزفاف من إيمان بنت عبد الله الثاني.

كم ثروة عريس الأميرة إيمان

بلغت ثروة جميل الكساندرا 50 مليون دولار، وهو له الكثير من المساهمات في مختلف الشركات الاستثمارية، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وله عدد من المناصب التي شغلها خلال مراحل حياته المهنية مثلًا، مدير في شركة Amarla والتي يعتبر من أكبر متاجر التجزئة في دول أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.