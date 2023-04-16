انت الان تتابع خبر قيمة مبالغ التعويضات لكل حي من احياء الهدد في جدة السعودية ؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التعرف على مناطق الهدد في جدة من الأمور المهمة جدًا، حيث يرغب المواطنين في التعرف على المناطق والأحياء التي سوف يتم إزالتها بالتحديد، وتحتوي جدة على عدد كبير من الأحياء العشوائية وهو ما لا يليق بهذه المدينة السياحية الحضارية، وبالتالي سوف يتم التخلص من كل المناطق العشوائية، وإعادة تنظيمها وبنائها من جديد ولكن بالشكل المرتب الذي يجعل شكل المدينة رائع أمام السياح والمواطنين.

إزالة الأحياء العشوائية من جدة قامت أمانة مدينة جدة بإخطار المواطنين أنه سوف يتم العمل بالتتابع على إزالة مختلف أنواع الأحياء العشوائية التي توجد في جدة، وهذه الخطة جزء من بنود مشروع التخلص من كل الأحياء العشوائية من جميع المدن في المملكة العربية السعودية.

حيث يتم العمل على إزالة جميع هذه الأشياء، ثم إعادة بنائها مرة أخرى ولكن بصورة منظمة وحضارية، وهذا المخطط من أهم الأمور والبنود التي تريد المملكة الوصول إليها لتنفيذ رؤية 2030، حيث أعلنت الحكومة عن الكثير من المشروعات المتنوعة التي يتم العمل عليها، وتهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين السعوديين، ومنها المشاريع العمرانية التي تهدف إلى إعادة تنظيم المدن والأحياء.

مناطق الهدد في جدة هناك الكثير من مناطق الهدد في جدة وتتمثل في الآتي:

حي النزلة اليمانية، مساحته 1.3 كم، عدد سكانه 49210.

حي الكيلو 11، مساحته 0.53 كم، عدد سكانه 17955 نسمة.

السبيل مساحته 0.451 كم، عدد سكانه 23974 نسمة.

حي غليل، مساحته 1.24 كم، عدد سكانه 38785 نسمة.

حي الحمدانية مساحته 0.14 كم، عدد سكانه 56 نسمة.

الروابي مساحته 2.38 كم، عدد سكانه 59135 نسمة.

حي الصحيفة مساحته 0.436 كم، عدد سكانه 22988 نسمة.

تعويضات مدينة جدة تم الإعلان من خلال الحكومة السعودية عن منح المواطنين المتضررين من إزالة الأحياء العشوائية عدد من التعويضات، وأن هناك مجموعة من الشروط لابد من توافرها للحصول على هذه التعويضات، وبالفعل توجه عدد من المواطنين إلى اللجان المتخصصة بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.

وتعرفوا من خلال اللجان على الشروط المطلوبة، ويتقدم كل مواطن بكافة الأوراق والمستندات إلى هذه اللجان، ثم يتم تحديد مقدار التعويض فيما بعد بناءً على مدى استيفاء الشروط.

الأوراق المطلوبة للحصول على تعويضات جدة

هناك بعض الأوراق التي لابد من تقديمها للحصول على تعويض بدلًا عن العقارات التي تم هدمها العشوائية وهي:

لابد من توفير مساحة المبنى والرقم الخاص بالمتقدم.

تقديم رقم الجوال وصورة من صك الملكية.

صورة من فاتورة الكهرباء الخاصة بالعقار العشوائي المُهدم.

صورة من الهوية وضرورة حضور المتضرر المتقدم بطلب.