انت الان تتابع خبر أسعار النفط في عمان تخالف التوقعات وتحقق أقوى انخفاض لها في التاريخ لهذا السبب المفاجئ .. تعرف على أسعار الوقود الجديدة في تعاملات اليوم! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يونيو القادم 80 دولارًا أمريكيًّا و69 سنتًا.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضا بلغ بلغ دولارين أمريكيين و5 سنتات مقارنة بسعر يوم الثلاثاء الماضي البالغ 82 دولارًا أمريكيًّا 74 سنتًا.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 82 دولارًا أمريكيًّا و 23 سنتًا للبرميل، مرتفعًا دولارًا أمريكيًّا واحدًا و31 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر مارس الماضي.