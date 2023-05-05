انت الان تتابع خبر الملكة الأردنية رانيا العبدالله تظهر بثوب تقليدي مطرز و قيراط بأحجار كريمة نادرة بسعر صادم .. لن تصدق سعره الخيالي! (صور وفيديو) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الملكة الأردنية رانيا العبدالله، تألقت بثوب مطرّز خلال زيارتها محافظة الزرقاء، شمال شرق العاصمة عمان وذلك في يوم الأحد الماضي.

ثوب أسود تقليدي

حيث ان الملكة رانيا مأدبة استضافت في مأدبة غداء لممثلات من مختلف المجتمعات في كافة أنحاء المنطقة، العاملين على تمكين المجتمعات المحلية.

حيث ان الملكة رانيا ارتدت ثوباً تقليدياً رائعاً مطرزاً باللون الأسود، مع أقراط من حجر اليشم المنحوت من علامة Tiigan Infinity وأقراط من عرق اللؤلؤ وحذاء بوتيغا فينيتا نيرو إنتريشياتو المنسوج من الجلد الأسود، ويبلغ سعره نحو 140 دولاراً.

وتميز قرط الملكة رانيا بأنّه مصنوع يدوياً من الذهب، عيار 18 قيراط مرصعة بالذهب على شكل زهرة، ويتجاوز سعره الـ10 آلاف دولار.

وهذا وقد استقبلت الملكة رانيا في مأدبة الغداء التي أقيمت في حرم الجامعة الهاشمي، نائب رئيس الجامعة، سلطان المعاني، ومحافظ الزرقاء حسن جبور، قبل إجراء نقاش مع النساء العاملات في مختلف المؤسسات التعليمية، وناشطات في العمل الاجتماعي والخيري والتعاوني والشبابي.

رانيا: “خلفوا وأحنا بنربي”

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرصد حديثاً فكاهياً بين الملكة رانيا وسيدة خلال اللقاء.

ووفقاً للفيديو المتداوَل، فإنه وأثناء تبادل الملكة رانيا الحديث مع مجموعة من النساء على هامش مأدبة غداء، أقيمت في حرم الجامعة الهاشمية، توجّهت إحداهن للملكة بحديثها قائلة: “أنتِ مركزة تكوني جدة”

لتردَّ عليها الملكة رانيا بالقول: “أنا بحب الصغار، بنحكي الهم انتم خلفوا واحنا بنربي”.