انت الان تتابع خبر هام: سطلنة عمان تعلن فتح باب التجنيد والتوظيف في الجيش السلطاني للجنسين من حملة الثانوية فما فوق .. انقر هـنـا للتقديم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة العمل في سلطنة عمان، بالتنسيق مع الجيش السلطاني العماني، عن فتح باب التجنيد لجميع لضباط المرشحين، حملة شهادة دبلوم التعليم العام، والجامعيين الذي يحملون مؤهل البكالوريوس لعام 2023، وسوف نعرفكم في هذه المقال على موعد التقديم اضافة الى رابط وشروط التقديم.

رابط تقديم في التجنيد الجيش السلطاني في عمان

رابط التقديم للوظائف من هنا

نص الإعلان عن وظائف وزارة العمل سلطنة عمان من هنا

المستندات المطلوبة عبارة عن نسخة من المؤهل الدراسي مع كشف الدرجات

نسخة من البطاقة الشخصية سارية المفعول

نسخة من السيرة الذاتية

ويمكن التقديم للتجنيد في الشرطة العمانية وذلك عبر التواصل على الرقم 1414.

شروط التقديم في وزارة العمل سلطنة عمان

هناك عدد من الشروط التي حددتها وزارة العمل في سلطنة عمان التي يجب توافرها للقبول في التجنيد وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم عماني الجنسية للذكور فقط

أن يجتاز كافة الفحوصات الطبية المقررة، وأن يكون مستوى الإبصار لديه 6/6 بدون عمليات تصحيح النظر

أن يكون معدل الطول من 165 سم إلى 185 سم

أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك

ألا يكون محكوم عليه بحكم مخل بالشرف أو الأمانة

أن يجتاز فحص اللياقة البدنية

الأولوية لأصحاب النسب الأعلى

تعطى الأولوية للباحثين عن العمل

التخصصات المطلوبة للتجنيد في الجيش السلطاني في عمان

هناك خمسة تخصصات مطلوبة لجميع الراغبين في التجنيد بالجيش السلطاني في عمان وهي كالتالي:

قانون.

محاسبة.

هندسة إتصالات وإلكترونيات.

هندسة مدنية.

هندسة ميكانيكية.

موعد تقديم للتجنيد في الجيش السلطاني في عمان

تم فتح باب التقديم إعتبارًا من يوم الخميس الماضي الموافق 18-8-2022 وحتى يوم الأربعاء 24-8-2022، ولابد من توافر بعض الشروط من أجل التقديم، مثل أن يكون قد استوفى متطلبات شهادة دبلوم التعليم العام، وذلك بنسبة لا تقل عن 85%، وأن يكون حاصل على نسبة 80% في مادة اللغة الإنجليزية، ولابد ألا يزيد عمر المتقدم عن 20 عام، وألا يقل عمره عن 18 عام.