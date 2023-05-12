انت الان تتابع خبر اتفرج: ولي عهد الأردن الحسين يكشف تفاصيل مفاجئة عن كيفية التعرف على خطيبته السعودية رجوة آل السيف .. لن تصدق كيف كان ردها له في أول مرة؟والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بالكشف عن الطريقة التي تعرّف فيها على خطيبته السعودية، رجوة آل سيف، في فيديو أثار تفاعلاً كبيراً على موقع تويتر.

حيث ان ذلك كان لي جلسة حوارية لولي العهد الأردني في منتدى “تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات”، حيث نشر الديوان الملكي الأردني فيديو الجلسة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وتم سؤال ولي العهد عن طريقة تعرُّفه على خطيبته، فأجاب: “هذا السؤال وُجِّه لي كثيرا.. قصتنا بسيطة.. كان عندي زميلة في المدرسة صاحبة رجوة وتعرفت عليها من خلالها”.

وأضاف: “بعد ما تعرفنا على بعض فضلنا فترة لا نحكي ولا نشوف بعض.. في يوم مش عارف إيه فكرني بيها وقررت أسأل عنها.. وسبحان الله ،صار النصيب.. أنا الحمد لله بعتبر نفسي محظوظ لإن مش يوم الواحد ممكن يتعرف على حد زي رجوة”.

وأشار ولي العهد الأردني، إلى حفل زفافهم اقترب موعده، مؤكّداً أنهما يشعران بالراحة والحماسة، وتمنى السعادة والفرح للجميع.

تفاعل واسع

أثار هذا الفيديو تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على موقع تويتر، حيث حقّق رواجاً كبيراً، وسط إشادة كبيرة بقصة حب ولي العهد وخطيبته، وانهالت دعوات تمني السعادة لهما.

ولي العهد يهنئ خطيبته بعيد ميلادها

وكان ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قد هنّأ خطيبته رجوة آل سيف بمناسبة ذكرى عيد ميلادها الذي صادف يوم الجمعة.

كتب على صورة نشرها لخطيبته السعودية وهي بجانب خيل لونها بالأبيض والأسود عبر حسابه في “انستغرام“: “غاليتي رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة…كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك”.