انت الان تتابع خبر تحذير عاجل: الأرصاد في سلطنة عمان تحذر من أخدود منخفض جوي واستمرار الأمطار الغزيرة والسيول لـ 3 أيام قادمة على هذه المناطق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نوهت الأرصاد العمانية بأن حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم القادم تشير إلى احتمالية فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر .

حيث ان التنبؤات الجوية تشير الى استمرار تكونات السحب الركامية على المرتفعات الجبلية لمحافظات ( الداخلية وشمال الشرقية وجوب الباطنة وشمال الباطنة والظاهرة وجنوب الشرقية) تزامنا مع وجود أخدود منخفض جوي في طبقات الجو العليا ينشطَ تكثف السحب الماطرة على سواحل محافظة ظفار والجبال والبادية، وتستمر فرص الأمطار ل 3 أيام قادمة.