انت الان تتابع خبر اتفرج المواد النادرة التي نسج منها فستان حنا خطيبة ولي عهد الأردن رجوة آل سيف .. ومفاجأة بالعبارة التي كتبت عليه (صور+فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان فستان الشابة السعودية رجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، الذي ارتدته في ليلة الحنا الملكية الخاص بها في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمّان خطف الأنظار لها أمس الاثنين، الأنظار، فقد ارتدت ثوبا أبيض زُيّن بتطريز ذهبي.

فستان ليلة حناء

وكشفت مصممة الفستان السعودية هنيدة الصيرفي، أن فستان ليلة حناء رجوة آل سيف عبارة عن تتويج قصة الحب بين رجوة آل سيف والأمير الحسين بن عبدالله، ويدمج بين الهوية السعودية والأردنية من ناحية الأزياء والثقافة حيث يعكس شخصية الآنسة رجوة اللطيفة والحيوية والجميلة، وفقًا لـ "العربية".

ولفتت "الصيرفي" أنها استوحت تصميم الفستان من الثوب النجدي أو الثوب السحابي، وهو من الأزياء التراثية السعودية، ومشهور بطول الكم الذي يتحول لطرحة العروس.

وأشارت إلى أن الفستان، يحمل النجمة الموجودة في العلم الأردني التي ترمز لسورة الفاتحة، وكذلك شكل النخلة من السعودية التي ترمز إلى عصب الحياة والخير والعطاء.

ما كتب على الفستان

ونوهت "الصيرفي" إلى أنها خطت على الفستان كلمات لشاعر تونسي يقول فيها "أراك فتحلو لدي الحياة".

وأوضحت "الصيرفي"، أنها استعملت الخيوط الذهبية والحرير، وكذا خيوط القصب والكنتيل المشهورة في الأثواب النجدية، كما طبعت عليه رسومات وأشكالا نباتية وهندسة وزخارف مستوحاة من الثقافة السعودية والأردنية.