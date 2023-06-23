انت الأن تتابع خبر لن تصدق كم تبلغ ثروة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين؟!.. مبلغ ضخم حصلت عليه من تسوية الطلاق مع حاكـم دبي محمد بن راشد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تـداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، مـا نشر عن الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين شقيقة ملك الأردن عبد الله، وهذا جاء خاصة بعد قضية طلاقها من حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تعتبر أكبر قضية طلاق على الإطلاق في تاريخ بريطانيا .

تزوجت الأميرة هيا من الشيخ محمد بن راشد (69 عاماً) نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي يوم 10 إبريل/ نيسان 2004، أي منذ 15 عاماً، وهي زوجته السادسة، ويكبرها بـ23 عاماً.

ولديها طفلين جليلة وزايد، وهما من بين 23 شقيقاً وشقيقة من أبناء حاكم دبي.

وعيّنت سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وايضاً سفيرة للأمم المتحدة للسلام عام 2007.

وتمتلك الاميرة هيا بنت الحسين ثروة مقدارها تمتلك مزرعة داخل حدائق قصر باكنغهام، وتعيش في منزل تبلغ قيمته 85 مليون جنيه إسترليني (نحو 107 ملايين دولار) في كنسينغتون غرب لندن، اشترته من الملياردير الهندي لاكشي ميتال عام 2017، وهو أغنى رجل في الهند ورابع أغنى شخص في العالم.

وأصدر القضاء البريطاني، أمرا بحق حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، يقضي بدفعه حوالى 550 مليون جنيه إسترليني (نحو 730 مليون دولار) لزوجته السابقة وأطفاله، بحسب "فرانس برس".

وأمر القضاء البريطاني حاكم دبي بدفع حوالى 550 مليون جنيه إسترليني (730 مليون دولار) لزوجته السابقة وأطفاله، في ما يعتقد أنه أكبر مبلغ لتسوية طلاق تحدده محكمة إنجليزية.

وحكم القاضي فيليب مور بأن يدفع الشيخ محمد لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين 251.5 مليون جنيه إسترليني وكفالة بقيمة 290 مليون جنيه لتغطية نفقات رعاية الأطفال وأمنهم كبالغين بعد معركة على حضانة الأطفال.