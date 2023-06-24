انت الأن تتابع خبر اتفرج : صور مسربة تنشر لأول مرة من حفل زفاف ملك الأردن والملكة رانيا العبد الله .. لن تصدق مدى شبهها بـ رجوى آل سيف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الـملك عبد الله الثاني حاكم الأردن وزوجته رانيا العبد الله اقامـا حـفل زفـاف أسطوري ابهـر الـجماهير فـي سنـة 1993 ، و كـان قـبل أن يـتولـى الـعاهل الحكم بـ ست سـنوات.

وفـي الزفـاف الـذي قـام فيه الملك بالتعرف عـلى الملكة رانيا ، قـال الملك عبد الله أنّه بـعد أشـهر مـن خـدمته في المعسكر الصحراوي رجـع إلى البيت فاتصلت به أخته عائشة، التي عـزمته للعشاء فلبّى الدعوة وهناك تعرّف عـلى رانيا الياسين حيث كانت مع صديق أخته.

أعجب الملك بها منذ أول لقاء واتصل بها في عملها لكنها رفضت أن تتجاوب معه وقالت: "سمعت عنك أشياء" ، لكنه دافع عن نفسه قائلاً: "لم اقدم نفسي كملاك ، لكن نصف ما سمعت، على أقل تقدير، مجرد اقاويل فارغة"، فانهت المكالمة: "أفكر بالموضوع".

طلب من صديق زيارتها في مكتبها لكنها قابلت الطلب بالرفض ولم تقبل الخروج معه ، وبعد معرفته حبها الشوكولاته ارسل لها علبة شوكولاته فاخرة فقبلت دعوته.

تطورت بعدها علاقتهما وأصبحا يخرجان معاً اكثر إلى أن تعرفت على والده في عيد ميلاده ، وانتهت القصة بزواجهما الملكي.