انت الأن تتابع خبر أقوى تراجع جنوني غير مسبوق لسعر الإسمنت والحديد في السعودية لهذا السبب المفاجئ .. وسعره يصل لهذا الحد الأدنى لأول مرة منذ أعوام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الحديد والأسمنت في بداية تعاملات اليوم الجمعة 14 يوليو 2023، هبوط ملحوظ ومفاجئ في بداية تعاملات اليوم الجمعة 14 يونيو 2023، وفي المقال التالي سنعرض لكم أخر الاسعار

سعر الحديد اليوم

سعر طن الحديد شركة عز بـ 38800 جنيه.

سعر طن حديد المصريين بـ 37800 جنيه.

سعر طن حديد المعادي بـ 36800 جنيه.

سعر طن حديد العتال بـ 37500 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي بـ 37000 جنيه.

سعر حديد العشري بـ 37100 جنيه للطن.

سعر طن حديد الكومي بـ 37000 جنيه

سعر طن حديد سرحان بـ 36500 جنيه

أسعار الأسمنت

سعر أسمنت النصر بـ 1700 جنيه.

سعر أسمنت الممتاز بـ 1790 جنيهًا.

سعر أسمنت النهضة بـ 1680 جنيهًا.

سعر أسمنت التعمير بـ 1750 جنيهًا.

سعر أسمنت المصريين بـ 1750 جنيه.

سعر أسمنت وادي النيل بـ 1680 جنيهًا.

سعر أسمنت المخصوص بـ 1700 جنيه.

سعر أسمنت أسوان بـ 1700 جنيه.

سعر أسمنت حلوان بـ 1710 جنيهات.

سعر أسمنت الاسكندرية بـ 1890 جنيهًا.

سعر أسمنت الدلتا بـ 1750 جنيهًا.

- سعر أسمنت المصري بـ 1780 جنيهًا.