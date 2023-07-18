لأول مرة .. الأميرة رجوى آل سيف تظهر بهذا الشكل بجوار الملكة رانيا العبدالله و العاهل الاردني .. مفاجأة بشأن الماركة التي ترتديها (صور)

-

الأميرة #رجوى مع الملكة رانيا اثناء

زيارتها لمدينة : صن ڤالي ..

اعتمدت تنورة و هودي دينم من

ماركة : Alaïa ✔️ pic.twitter.com/PV4w0SROX6 — خبيرة مظـهر 🎀 (@Celebs55Fashion) July 13, 2023 ">

-

الأميرة #رجوى مع الملكة رانيا اثناء

زيارتها لمدينة : صن ڤالي ..

اعتمدت تنورة و هودي دينم من

ماركة : Alaïa ✔️ pic.twitter.com/PV4w0SROX6 — خبيرة مظـهر 🎀 (@Celebs55Fashion) July 13, 2023

واشاد نشطاء بالفستان والصندل اللذين اختارتهما الملكة رانيا بإطلالتها التي التقطت خلال حضورها ملتقى "صن فالي" بولاية ايداهو الأمريكية برفقة الملك عبدالله وولي عهده الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة.

وذهب نشطاء لإبراز مقاطع فيديو سابقة للملكة رانيا و"قوة شخصيتها وثقتها ورُقيها وتواضعها".

وكانت قناة المملكة الأردنية الرسمية قد ذكرت أن لقاءات العاهل الأردني وولي عهده في ملتقى "صن فالي" تناولت "الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة وتطرقت إليها رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن أخيرا، وإمكانية التعاون بين القطاع الخاص المحلي والعالمي في تحقيق هذه الرؤية خلال العقد المقبل، بالشراكة مع الحكومة".