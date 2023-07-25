4 أفكار جذابة لستائر النوافذ في منزلك

تعتبر ستائر النوافذ عنصرًا أساسيًا في التصميم الداخلي لأي منزل حيث توفر مزايا عملية وجمالية لأي مساحة معيشة. ولكن مع وجود العديد من الأنواع والأنماط للاختيار من بينها، قد يكون من الصعب العثور على النوع المناسب لمنزلك، فهناك مثلا ستائر قماشية وستائر معدنية وستائر بحلقات وستائر خشبية وما إلى ذلك.

في هذه المقالة، سنكشف لك أهم أنواع الستائر ومدى ملاءمتها لمختلف الغرف المنزلية.

الستائر القماشية

الستائر القماشية هي بلا شك أكثر أنواع الستائر انتشاراً لأنها متوفرة في مجموعة متنوعة من الأقمشة والألوان والأنماط، لذا فهي متعددة الاستخدامات بما يكفي لتناسب مختلف أنماط التصميم الداخلي للمنزل. يعتبر ترشيح الضوء من المزايا الرئيسية للستائر القماشية، حيث أنها متوفرة بدرجات مختلفة من الشفافية للتحكم في درجة الإضاءة التي تدخل إلى الغرفة مما يجعلها مريحة وهادئة بالقدر الذي تريده، كما تعطيك درجات مختلفة من الخصوصية.

ينصح باستخدام الستائر القماشية في الأماكن الآتية:

غرف المعيشة: تساعد في خلق جو دافئ وترحيبي ويمكن استخدامها لتكملة نظام ألوان الغرفة وأسلوبها.

غرف النوم: اختر الستائر المعتمة لحجب الضوء والحصول على نوم أفضل ليلاً.

المطابخ: يوجد ستائر قماشية سهلة التنظيف لتحمل رذاذ الطهي والرطوبة.

ستائر قماشية ثقيلة

على غرار الستائر القماشية العادية، تعد الستائر القماشية الثقيلة من أهم علاجات النوافذ متعددة الاستخدامات، كما أنها تعزز المظهر الجمالي للغرفة. ولكن على عكس الستائر القماشية العادية، عادة ما تُصنع هذه الستائر من أقمشة أثقل وبطانة داخلية لتعطي خصوصية أكثر وحجب الضوء الخارجي بشكل أفضل، كما أنها تعطي لمسة من الأناقة والرقي والفخامة للغرفة.

هذا النوع من الستائر مناسبة تمامًا لـ:

غرف المعيشة: ستائر أثقل تضفي لمسة من الأناقة على مساحتك مع توفير العزل والتحكم الجيد في الإضاءة.

غرف نوم: الستائر ذات الألوان الغامقة يمكن أن تحافظ على غرفة نومك مظلمة ودافئة مما يجعلها مثالية للنوم الجيد في النهار.

غرف الطعام: استخدم الستائر القماشية الثقيلة لإضافة لمسة رسمية إلى مساحة تناول الطعام الخاصة بك وجعل المساحة مثالية لاستضافة حفلات العشاء والتجمعات.

ستائر الشرائح المعدنية أو الخشبية

مصنوعة من شرائح أفقية، عادةً من الخشب أو الخشب الصناعي أو الألومنيوم ومرفقة بأسلاك أو أشرطة، يعد هذا النوع من الستائر فكرة رائعة وأنيقة وبسيطة لفرش بعض الغرف في منزلك أو مكتبك.

يمكن رفع الشرائح أو تنزيلها أو إمالتها للتحكم في الضوء ولتلبية درجات الخصوصية التي تريدها. تساعد ميزة التحكم في الإضاءة في ستائر الشرائح أيضًا على تقليل الوهج على شاشات الكمبيوتر أو أجهزة التلفزيون مما يعزز الإنتاجية والراحة أثناء العمل او الاستمتاع ببرنامج تليفزيوني ما.

تعد ستائر الشرائح الخشبية أو المعدنية مناسبة لـ:

الحمامات: الستائر المصنوعة من الخشب الصناعي أو الألومنيوم مقاومة للرطوبة مما يجعلها مثالية للحمامات.

المطابخ: ستائر الشرائح المصنوعة من الألومنيوم سهلة التنظيف وتتحمل الحرارة والرطوبة.

المكاتب المنزلية: يمكن أن تساعد ستائر الشرائح المصنوعة من الخشب أو الخشب الصناعي في خلق مظهر احترافي للمكتب وتوفر تحكمًا ممتازًا في الإضاءة.

ستائر رومانية

يتم تصنيعها من قطعة واحدة من القماش ويتم طيها بدقة إلى ثنايا أفقية عند رفعها، تعتبر الستائر الرومانية خيارًا كلاسيكيًا لتصميم منزلك. تجمع الستائر الرومانية بين العملية و المظهر الناعم لخامة القماش مما يضفي مظهراً نظيفًا وأنيقًا، كما أنها متوفرة في العديد من الأقمشة والألوان ودرجات التعتيم والأنماط وهذا يجعلها مكملاً مثالياً لأنماط التصميم الداخلي المختلفة.

تعد الستائر الرومانية مناسبة ل: