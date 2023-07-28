انت الأن تتابع خبر أرقام ومبالغ خيالية.. لن تصدقوا كم يبلغ سعر فستان رجوة آل سيف في زفافها على الامير الحسين .. والمفاجأة عدد المجوهرات المرصعة به؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الأشخاص عقب يوم من حفل زفاف ولي عهد الأردن سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني على ورجوة آل سيف تسالون عن سعر فستان الاخيرة حيث شهد فستان زفافها أناقة ونعومة لا مثيل لها.

ونقلا عن وكالة سوا فان السعر الدقيق لفستان رجوة ال سيف في حفل زفافها لم يفصح عنه ولكن من المتوقع أن يكون سعر فستان زفافها لا يتعدى حدود 100,000 ريال سعودي، اي ما يساوي حولي 27 الف دولار اميركي وهو من تصميم اللبناني العالمي ايلي صعب.