انت الأن تتابع خبر أقوى انخفاض جنوني غير مسبوق لـسعر الإسمنت والحديد لهذا السبب المفاجئ .. وسعره يصل لهذا الحد لأول مرة منذ سنوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الحديد والأسمنت هبوط بشكل ملحوظ، بداية تعاملات اليوم الأحد 30 يوليو 2023، ويوجد عدد كبير من المواطنين يتساءلون عن سعر الحديد والأسمنت في مصر.

أسعار الحديد والأسمنت

حيث انخفضت أسعار الحديد خلال الأيام القليلة الماضية، بقيمة 3 آلاف جنيه، ليسجل 37 ألف جنيه، مقارنة بـ40 ألف جنيه وذلك عقب سلسلة من الارتفاعات منذ بداية عام 2023، ويضاف إلى سعر المصنع ما يتراوح بين 1000 و2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت فتتم إضافة ما بين 100 و200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

سجلت أسعار الحديد في شركة عز 37500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 37000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد سرحان 33500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد العتال 37000 جنيه للطن.

بينما سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 36000 جنيه للطن، وحديد الكومي 33700 جنيه للطن، كما سجل العشري 34000 جنيه للطن، والمعادي 33700 جنيه.

كما سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 34000 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 37500 جنيه، وعطية سعر 37000 جنيه، والمراكبي سعر 33500 جنيه للطن.

وسجل سعر طن الحديد بالأسواق للمصانع الاستثمارية ما يتراوح بين 33000 و34000 جنيه، بينما وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى ما بين 36000 و37500 جنيه.

أسعار الأسمنت

وصل سعر أسمنت المسلح، لـ 1728 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1688 جنيهًا للطن، والمعلم سجل 1670 جنيهًا، وأسمنت العسكري 1700 جنيه.

وسجل أسمنت السويدي 1840 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت وادي النيل 1720 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 1750 جنيهًا في الطن.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1095 إلى 1140 جنيهًا، بينما سجل الأسمنت المقاوم ما بين 1770 و1880 جنيهًا، والأسمنت الأبيض ما بين 3475 جنيهًا و3600 جنيه.