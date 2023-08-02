انت الأن تتابع خبر أقوى ارتفاع جنوني غير مسبوق لأسعار البنزين والديزل في الإمارات لهذا السبب المفاجئ .. وسعرها في محطات الوقود يصل لهذا الحد والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مواقع لشركات توزيع الوقود بالدولة كشف اليوم عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و «أي بلس 91» ارتفاع ملحوظ في مؤشراتها بدءا من الأول من شهر أغسطس.
وهذه الأسعار جاءت على النحو التالي:
ارتفاع في أسعار الوقود خلال شهر أغسطس
بنزين 98:
قبل: 3.00 درهم
بعد: 3.14 درهم
بنزين 95:
قبل: 2.89 درهم
بعد: 3.02 درهم
ديزل:
قبل: 2.76 درهم
بعد: 2.95 درهم