انت الأن تتابع خبر أقوى ارتفاع جنوني غير مسبوق لأسعار البنزين والديزل في الإمارات لهذا السبب المفاجئ .. وسعرها في محطات الوقود يصل لهذا الحد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مواقع لشركات توزيع الوقود بالدولة كشف اليوم عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و «أي بلس 91» ارتفاع ملحوظ في مؤشراتها بدءا من الأول من شهر أغسطس.

وهذه الأسعار جاءت على النحو التالي:

ارتفاع في أسعار الوقود خلال شهر أغسطس

بنزين 98:

قبل: 3.00 درهم

بعد: 3.14 درهم

بنزين 95:

قبل: 2.89 درهم

بعد: 3.02 درهم

ديزل:

قبل: 2.76 درهم

بعد: 2.95 درهم