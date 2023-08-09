انت الأن تتابع خبر موعد انطلاق عروض ديزني على الجليد في الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر العرض العالمي الشهير عروض ديزني على الجليد إلى الرياض بنسخة 100 عام من العجائب، وهو يعد من أهم العروض الذي يريد أن يحضرها الكثيرين من كافة أنحاء العالم لأنها من أكثر العروض المميزة.

موعد عروض ديزني على الجليد

ويرجع العرض العالمي الشهير ديزني على الجليد إلى الرياض في المملكة العربية السعودية بنسخة 100 عام من العجائب، يوم 24 أغسطس 2023 في بوليفارد رياض سيتي مع العروض المميزة وتشمل على حكايات وتجارب كثيرة على الجليد، وهو يستمر إلى يوم سبتمبر القادم 2023.

وحرصت الهيئة العامة للترفيه على تنظيم عرض ديزني أون آيس وهو من ضمن فعاليات تقويم الرياض بمنطقة البوليفارد، ودعت كلاً من يريدون حجز تذاكر العرض لزيارة منصة عيشها، وذلك لأنه يشمل على عرض رحلة إلى عالم الخيال والمرج والسعادة احتفالاً بـ 100 عام من العجائب مع ميكي وجميع أصدقائه بالعروض والشخصيات الحديثة، وسوف يستمر العرض أثناء الفترة من 5 لـ 11 مساءاً، ويسمح أن يدخل الجميع له وأيضاً جميع الأطفال والمراحل العمرية المختلفة.

شخصيات ديزني

ويشمل العرض تجسيد شخصيات ديزني عبر الأزمان عن طريق احتفال ملئ بالمغامرات والتزلج مع مؤثرات خاصة وإضاءة جديدة وحديثة، والكثير من الأزياء المختلفة، ويستطيع الجميع الحضور ومشاهدة كل العروض الأون لاين، وتصنف بأنها من أهم العروض الذي يريد أن يتابعها الكثيرين في كل الأوقات، وتعد من أهم وأكثر العروض التي تدخل البهجة والسرور لقلوب الكبار والصغار.

ويتم تقديم العرض الكثير من شخصيات ديزني وأميراتها السبع، وبما فيهم “موانا” و”الجميلة والوحش”، و”الحورية الصغير”، و”رابونزل” و”الأميرة والضفادع” و”سندريلا” و”الجميلة والنائمة” و”علاء الدين”، وأيضاً يتم العمل على إضافة عرض كوكو وهومن إنتاج أستوديوهات بيكسار بجانب فروزن.