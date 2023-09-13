انت الان تتابع خبر مفاجئة تزلزل العالم العربي ...انكشاف فارق العمر الحقيقي بين الملك عبدالله الثاني وزوجته الحسناء رانيا.. لن تتوقع بكم سنة يكبرها؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تُعتبر العائلة الملكية الهاشمية مصدرًا غنيًا للإعلام، حيث تحظى بشعبية كبيرة ليس فقط في الأردن، ولكن في جميع الدول العربية والأجنبية. ومن بين الأمور التي تثير اهتمام الناس هي اختلاف أعمار الملك وزوجته، وجمال الأخيرة الذي لا يزال محافظًا عليه.

فيما يتعلق بالتفاصيل، وُلد الملك في 30 يناير 1962، مما يعني أنه يبلغ من العمر 61 عامًا. أما الملكة رانيا، فُلدت في 31 أغسطس 1970، وبالتالي ستحتفل بعيد ميلادها الـ 53 بعد يومين. وبالتالي، يكون هناك فارقًا في العمر بين الزوجين يبلغ حوالي 8 سنوات.