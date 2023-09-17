عاجل.. الكشف عن موعد التوقيع على اتفاق صرف المرتبات في مفاوضات الرياض السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة عن أبرز الملفات التي سيتم التوقيع عليها بين السعودية وجماعة الحوثي بوساطة عمانية مساء الاثنين المقبل بحسب مصادر يمنية، وهي:

– آلية لصرف مرتبات الموظفين اليمنيين في جميع المحافظات.

– آلية لإعادة تصدير النفط الخام والغاز المسال.

– آلية لتوحيد البنك المركزي والعملة المحلية.

– آلية لفتح الطرقات الرئيسية.

– فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية.

– آلية لاستمرار تثبيت وقف إطلاق النار.

– آلية لإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين.

– آلية لمفاوضات سياسية تشمل جميع الأطراف.