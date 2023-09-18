انت الأن تتابع خبر بعمر الـ53.. الملكة الاردنية رانيا تلفت الأنظار وتشعل القلوب بجمالها وأول عيد ميلاد لها بعد زواج الحسين!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحتفل الملكة رانيا العبد الله، في 31 أغسطس، بعيد ميلادها الـ 53، إلى جانب زوجها ملك الأردن، عبد الله الثاني، وأبنائهما. اشتهرت الملكة رانيا منذ سنوات بالعمل على تعزيز التعليم وتحسين وضع الأطفال والمرأة في الأردن وخارجه.

وتشهد الكثير من الأشخاص في المملكة لجهودها الكبيرة في زيادة الوعي بقضايا مثل التعليم والصحة واللاجئين.

ولدت الملكة رانيا في الكويت عام 1970 وترعرعت في الأردن. درست الأعمال في الولايات المتحدة وعملت في مجال الأعمال قبل أن تصبح الملكة في عام 1999 بعد زواجها من الملك عبدالله الثاني. ونشرت صفحات عبر انستغرام، صورا حديثة للملكة رانيا، من أجازتها الصيفية أبرزت جمالها وأناقتها.

وهذه الصور تأتي قبل يومين من عيد ميلادها، الذي يوافق يوم الخميس المقبل 31 أغسطس.

تُعرف الملكة رانيا أيضًا بتواصلها الفعّال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تستخدم منصاتها الرقمية للتفاعل مع الناس وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية.

كما تحظى بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشجع على الحوار والتفاهم بين مختلف الثقافات والأديان.

ويصادف هذا العام، احتفال الملكة رانيا العبد الله بعيد ميلادها لأول مرة بعد زواج الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من السعودية رجوة آل سيف.