اتفرج الصدمة ..فتاة سعودية تخلع نقابها في إحدى الشقق السكنية وتفعل شيء مفاجئ لا يُخطر على بال أحد

الرياض - محمد الاطلسي - انتشر مقطع فيديو لفتاة سعودية تخلع نقابها بطريقة مثيرة في إحدى الشقق السكنية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الوطن العربي. ويظهر في الفيديو قيام الفتاة التي تنحدر من أصول مصرية وسعودية بخلع نقابها بعد دخولها إحدى الشقق السكنية في العاصمة المصرية القاهرة. وفور خلع نقابها أخرجت الفتاة قارورة تحتوي على سائل مائي من حقيبتها وبدأت برشه في مختلف الزوايا في أرجاء الشقة بشكل كامل. واستمرت الفتاة برش السائل المائي في أرجاء الشقة دون أن تعلم بوجود كاميرا مراقبة موجودة فيها الأمر الذي جعلها تقوم بعملها بكل أريحية.

وتفاجأت الفتاة أثناء رش السائل بدخول المالكة الحقيقية للشقة حيث دخلت في شجار معها على الفور بعدم اتهام مالكة الشقة للفتاة بأنّها تقوم بوضع السحر في شقتها.

وتفاعل كثير من المتابعين مع مقطع الفيديو هذا خصوصا بعد انتشار مظاهر السحر بشكل فضيع في كافة المدن المصرية في الآونة الأخيرة.